Цены на автомобили в Азербайджане могут измениться

Повышение таможенных пошлин на импорт автомобилей с начала этого года скажется на текущих ценах на автомобильном рынке.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщил директор Экспертного центра недвижимости Рамиль Османлы.

"Это, безусловно, окажет влияние на стоимость автомобилей с большим объемом двигателя", - сказал Османлы.

По словам Р.Османлы, новые правила приведут к подорожанию автомобилей на 20%: "Повышение таможенной пошлины, с одной стороны, сократит импорт. Это фактор, который непосредственно ведет к сужению предложения и росту цен. В то же время пошлина будет рассчитываться по 1,5 маната за каждый кубический сантиметр двигателя, что довольно высокая цифра. Это приведет к росту цен на автомобили как минимум на 15-20%".

Менеджер по маркетингу компании Sirena Motors (официальный представитель китайских автомобильных брендов) Эйюб Алиев в беседе с Report сказал, что увеличение таможенных пошлин повлияет только лишь на автомобили, которые начнут ввозиться с февраля: "В настоящее время ведутся переговоры с заводами. Мы пытаемся получить скидки на автомобили, чтобы избежать высоких надбавок в дополнение к новым пошлинам. Если раньше мы покупали автомобиль за 18 тыс. манатов, а продавали за 21 тыс., то сейчас мы пытаемся купить за 17 тыс., чтобы продать хотя бы за 21,5 тыс. манатов".

PR-специалист бакинского центра Toyota Эльданиз Джафаров сообщил Report, что рост цен из-за применения новых таможенных пошлин не превысит 10%: "Это повлияет на цену автомобилей, ввозимых в 2018 году, но не настолько сильно, примерно 5-6%. Увеличение государственной пошлины на 80% не означает, что на 80% возрастет и стоимость автомобиля".

Отметим, что, согласно утвержденной решением Кабинета министров Азербайджана от 17 ноября 2017 года "Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставок импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин", с 1 января размер ввозной таможенной пошлины для импортируемых легковых автомобилей увеличился в среднем на 70%.

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