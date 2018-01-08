Где можно отведать настоящее пити и шекинскую пахлаву? - ПОДРОБНОСТИ

В минувшем году азербайджанский город Шеки был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО (Creative Cities). Всего список творческих городов ЮНЕСКО пополнили 64 города, расположенных в 44 странах мира.

Сеть творческих (креативных) городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году, чтобы использовать творческий потенциал городов для социально-экономического развития. На сегодняшний день эта Сеть объединяет 180 городов в 72 странах, расположенных на всех континентах мира.

Комментируя данный факт Azernews, руководитель туристического информационного Центра Шеки Насиб Имамалиев поделился своим мнением об истории этого города, местных достопримечательностях, национальной кухне, а также о развитии туристического сектора в этом регионе, передает Day.Az.

По его словам, за последнее время в этом регионе наблюдается интенсивное развитие туризма и есть все основания предполагать, что в обозримом будущем эта сфера будет динамично расширяться.

"На протяжении исторического прошлого Шеки в течение долгой истории был транзитной зоной от грузинской границы до Баку. Туристы, прибывшие в Азербайджан, как правило, всегда посещают именно Шеки, и это далеко не случайно, потому что наряду с прекрасной исторической архитектурой, которая в первую очередь привлекает туристов, прибывших в нашу страну, здесь созданы все необходимые условия для развития и процветания туристического сектора. С развитием ненефтяного сектора страны этой сфере уделяется особое внимание со стороны государства. Данная отрасль считается одной из самых приоритетных в государственной экономической политике Азербайджана. Все эти факторы поспособствовали процветанию города Шеки, его популяризации в регионе, а также включению в Сеть креативных городов ЮНЕСКО (Creative Cities), и несомненно, этот факт позитивно отразится на развитии туристического сектора в этом регионе.

В городе много неисследованных мест, исторических памятников, сохранились древние албанские храмы в деревнях Орта Зайзид и Дашбулак. Город - настоящее чудо природы с его прекрасными пейзажами, источниками минеральной воды, лесами и реками. Считается, что Шеки имеет 3000-летнюю историю, однако проведенные исследования показывают, что он имеет более давнюю историю. Шеки расположен на живописных склонах гор Кавказа - на фоне снежных вершин, что является одним из основных туристических направлений страны, где ежегодно бывает более 100 000 туристов.

Шеки по праву можно назвать архитектурным заповедником страны, в городе есть 84 памятника истории и культуры. Археологические находки показывают, что этот регион мог быть одним из самых старых поселений на Кавказе. Современный Шеки был фактически перестроен в 1772 году после того, как был разрушен рекой Киш", - поделился Н. Имамалиев.

По его словам, среди туристов, посетивших этот прекрасный уголок Азербайдждана, - американцы, европейцы, одним словом, представители различных стран со всего континента.

"За последнее время наблюдается увеличение числа арабских туристов, в целом туристы из 40-50 стран посещают Шеки ежегодно. Самыми посещаемыми местами в Шеки являются Дворец Шеки хана (заповедник Юксари Баш), музеи, Храм Албан в деревне Киш, Дом-музей Шакиханова и Базар.

Есть лабиринт или так называемый "Мир вечной тишины" - очень древний подземный музей, который серьезно привлекает внимание иностранных туристов. Те, кто любит лошадей, могут посетить Центр верховой езды в Шеки", - сказал Н.Имамалиев, отметив, что ежегодно Шеки становится местом проведения международных и местных фестивалей.

Далее, раскрывая секреты национальной кухни, он сообщил, что самым излюбленным блюдом в Шеки является пити.

"Это блюдо фактически стало брендом национальной шекинской кухни. Припоминается мне, как встретил немецкого туриста в аэропорту в Баку, который мне так и заявил, что очень хочет отведать пити именно в Шеки. Это было неожиданно и приятно. Но Шеки славится не только этим блюдом, но и сладостями - шекинской пахлавой, которая по праву считается украшением любых посиделок, и, кстати, ее с большим удовольствием заказывают иностранные туристы. Так что всех туристов, желающих отведать знаменитое Пити и шекинскую пахлаву, милости просим в Шеки", - резюмировал собеседник Azernews.

Р.Алхазова