Трагедия в Имишли, погибла 9-летняя школьница

В Имишлинском районе автомобиль сбил малолетнюю девочку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницу села Мирили Имишлинского района Шахпеленгову Тарану Сакит гызы (2009 г.р.) сбил автомобиль марки "Мercedes", когда она переходила через дорогу. Школьница была госпитализирована в Имишлинскую центральную районную больницу, однако спасти ее не удалось.

Шахпеленгова Т.С. скончалась через час после происшествия.

По факту в Имишлинском РОП ведется расследование.