Бакинский автовокзальный комплекс о судьбе сгоревшего в Грузии автобуса

Бакинский международный автовокзальный комплекс сделал заявление в связи со сгоревшим пассажирским автобусом в Грузии. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Глава пресс-службы автовокзала Яшар Исаков подтвердил данный факт.

По его словам, инцидент произошел 7 января около 21:30 в Грузии, около Тбилиси.

"Пожар в автобусе марки "Мерседес" с номером 16 HB A 05 турецкой фирмы "Öz Nuhoğlu" произошел по неизвестным нам причинам. Пассажиры были немедленно эвакуированы, пострадавших нет. Несмотря на позднее время, пассажиры были размещены в отеле и затем отправлены другим автобусом. Автобус был отправлен в Турцию с Бакинского международного автовокзала 7 января в 11:00", - сказал Исаков.