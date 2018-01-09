Обнародована дата экзамена по приему на госслужбу в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 27 января проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам AA, AB, AC, BA, BB, относящимся к типу А (административные руководящие посты (управление), говорится в сообщении центра, распространенном во вторник.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экзамен будет проводиться с использование компьютеров. Регистрация начнется во вторник и продлится до 24 января.

В процессе регистрации информация о высшем образовании проверяется государственной электронной информационной системой "Студент-выпускник", а при отсутствии информации о кандидате его регистрация не осуществляется. В этом случае кандидат, поступивший в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, для включения в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник" должен обратиться в учебное заведение, которое он окончил. Кандидаты, обучавшиеся за рубежом, и другие кандидаты, информации об образовании которых нет в системе, должны обратиться в ГЭЦ. Кандидаты, информация о которых включена в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник", могут проходить регистрацию.

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