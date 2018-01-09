Азербайджанские депутаты навестили 102-летнюю чеченку - ФОТО

9 января 2018 19:23

Азербайджанские депутаты Айдын Мирзазаде, Флора Гасымова, Хикмет Мамедов, а также активистка Женсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), директор школы №52 Ясамальского района Баку Эльмира Алескерова навестили 102-летнюю чеченку, находящуюся в социальном убежище, и поинтересовались ее состоянием.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что ранее была распространена информация о том, что в Геранбойском районе Азербайджана найдена 102-летняя женщина Медина Алиева, чеченка по национальности, родом из Дагестана.

Сотрудники полиции обнаружили ее 23 декабря 2017 года на территории района в беспомощном состоянии и без документов.

Женщина была направлена в местную больницу для обследования. Она пробыла в больнице три дня, а затем была переведена в бакинский приют общественного объединения "Темиз дунья".

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