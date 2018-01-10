Какие места в Азербайджане популярны у иностранных туристов? - ДЕТАЛИ
Одним из основных факторов, влияющих на рост числа прибывающих в Азербайджан туристов, является существующая в нашей стране стабильность.
Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивной беседе с корреспондентом Trend сказал советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффар Агакеримов.
По признаниям самих туристов, отметил он, другой причиной, по которой они предпочитают проводить отдых в Азербайджане, является толерантность и гостеприимность азербайджанского народа.
"Еще одним фактором является создание в стране прекрасной туристичеcкой инфраструктуры. В качестве четвертого фактора можно назвать формирование в Азербайджане новых видов туризма",- продолжил эксперт.
Он подчеркнул, что государственная поддержка туризма, а также внедрение упрощенного визового режима способствовали росту туристичеcкого потока в страну.
По словам Агакеримова, наиболее популярны у иностранных туристов Баку и Абшеронский полуостров.
Советник председателя ассоциации также отметил, что в основном гости нашей страны предпочитают культурно-исторический туризм.
"Первым делом они знакомятся с историческими памятниками, участвуют в экскурсиях и лишь затем переключаются на другие виды отдыха",- рассказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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