В Азербайджане произошло землетрясение

11 января 2018 08:55

В Лерикском районе в четверг произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 07:13 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Подземные толчки не ощущались.

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