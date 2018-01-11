В Азербайджане произошло землетрясение
11 января 2018 08:55 532
В Лерикском районе в четверг произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 07:13 по местному времени, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Подземные толчки не ощущались.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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