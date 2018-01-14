Жители Баку смогут планировать поездки на общественном транспорте онлайн - НОВИНКА

Пользователям устройств, работающих под управлением операционной системы Android, будет доступна интерактивная карта Бакинского метрополитена, сообщил руководитель проекта Шамхал Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Байрамова, первичная версия дистрибутива в настоящее время размещена в магазине приложений Play Market.

"Приложение будет обладать функциями российского аналога "Яндекс. Метро", который позволяет планировать поездки, рассчитывать время пути, выбрать оптимальный маршрут и т. д. Пока текущая версия мобильного софта носит информативный характер, в очередном обновлении она станет интерактивной, и будет обладать дополнительными функциями", - сказал Байрамов.

Кроме того, по словам Байрамова, в настоящее время также ведутся работы над усовершенствованием приложения BakuBus. Данный дистрибутив является онлайн-гидом, позволяющим отслеживать в режиме реального времени передвижение автобусных маршрутов на карте Баку.

"В магазине приложений есть ряд аналогов данного мобильного дистрибутива, однако особенностью этой программы является то, что оно позволяет экономить интернет-трафик. Пользователь может планировать поездки, выбрать автобусный маршрут и получить информацию о том, какой автобус следует по указанному маршруту. Мы планируем в ближайшее время обновить дизайн и дополнить его новыми функциями", - сказал Байрамов.

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