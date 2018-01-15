Трагедия в Барде: 6-летняя девочка сгорела заживо
15 января 2018 11:42 225
В селе Гюльоглулар Бардинского района сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одной комнаты на площади 22 кв.м. одноэтажного 2-комантного дома общей площадью 42 кв.м.
Как сообщили АПА в МЧС, во время места пожара было обнаружено тело Новрузовой Ругии Самир гызы (2012 г.р.), передает Day.Az.
В результате пожара один человек получил ожоги различной степени тяжести, он был доставлен в Центральную больницу города Барда.
Остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы.
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