В Худате грузовик столкнулся с легковушкой, есть раненые

Сегодня вечером на территории города Худат произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения грузового автомобиля с легковым, тяжелые травмы получили два жителя Худата - 21-летний Гамраев Анар Хосров оглу и 27-летний Гамраев Эльчин Зохраб оглу.

Пострадавшие госпитализированы в Худатскую городскую больницу, где им обоим оказана первая медицинская помощь. После оказания первой медицинской помощи оба пострадавших были доставлены в Центральную районную больницу.

Расследования по факту продолжаются.

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