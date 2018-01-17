В ДТП в Исмаиллы пострадали арабские туристы - ПОДРОБНОСТИ
17 января 2018 12:16 408
В Исмаиллинском районе произошла авария, в результате которой пострадали 3 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке дороги Исмаиллы-Габала, на территории села Топчу съехал с обочины и перевернулся легковой автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Баку Багировым Эльбеем Эльдар оглу, 1978 г.р.
В результате водитель и его пассажиры, арабские туристы - Ал Ибрагим 1987 г.р. и Ал Мер Зейнеб 1995 г.р. получили различные травмы. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Исмаиллы.
По факту в следственном отделе Главного Управления Государственной Дорожной полиции ведется расследование.
Отметим, что туристы направлялись на отдых в Габалинский район.
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