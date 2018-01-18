В районах Азербайджана ожидается сильный снег

19 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ближе к вечеру местами возможна изморось. Утром местами будет слабый туман. Временами будет дуть усиливающийся юго-западный ветер, который вечером сменится на умеренный северо-западный, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 7-12° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако вечером местами будут дожди, в горных районах - снег. Временами возможен туман. Подует западный ветер, который днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 0-9° мороза.

С вечера 19 до вечера 20 января в некоторых районах ожидается временами усиливающийся западный ветер, в горных районах выпадет снег, в северных и восточных районах снег приобретет интенсивный характер.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook