Страшная авария в Баку: пешехода отбросило на несколько метров - ВИДЕО

19 января 2018 13:36

Жуткое ДТП произошло на Дарнагюльском шоссе. Как видно на кадрах, переходящий дорогу в неположенном месте пешеход неожиданно оказывается перед едущим на высокой скорости автомобилем марки "Tofaş", передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

В результате автомобиль сбил пешехода и отбросил его на несколько метров. Видео страшного ДТП распространилось в социальных сетях. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Страшная авария в Баку: пешехода отбросило на несколько метров

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