Страшная авария в Баку: пешехода отбросило на несколько метров - ВИДЕО
19 января 2018 13:36 1 952
Жуткое ДТП произошло на Дарнагюльском шоссе. Как видно на кадрах, переходящий дорогу в неположенном месте пешеход неожиданно оказывается перед едущим на высокой скорости автомобилем марки "Tofaş", передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
В результате автомобиль сбил пешехода и отбросил его на несколько метров. Видео страшного ДТП распространилось в социальных сетях.
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