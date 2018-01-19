Страшная авария в Баку: пешехода отбросило на несколько метров - ВИДЕО

Жуткое ДТП произошло на Дарнагюльском шоссе. Как видно на кадрах, переходящий дорогу в неположенном месте пешеход неожиданно оказывается перед едущим на высокой скорости автомобилем марки "Tofaş", передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.



В результате автомобиль сбил пешехода и отбросил его на несколько метров. Видео страшного ДТП распространилось в социальных сетях.

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