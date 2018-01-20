В бакинском метро почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО

20 января 2018 14:20

В бакинском метрополитене в субботу почтили память жертв трагедии 20 Января, сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, передает Day.Az.

В полдень на станции метро "20 Января" была проведена поминальная церемония. В это время движение на всех станциях и в тоннелях было приостановлено, был дан минутный гудок и почтена светлая память шехидов, сказал он.

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов и сотрудники метрополитена посетили на станции метро "20 Января" композицию, посвященную памяти шехидов, почтили их память минутой молчания.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az