В Баку будет ветрено и пасмурно

21 января 2018 13:57

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-11 градусов тепла.

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