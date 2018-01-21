В Баку будет ветрено и пасмурно
21 января 2018 13:57 124
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.
Местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.
Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-11 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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В Баку будет ветрено и пасмурно
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