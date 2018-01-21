В Баку будет ветрено и пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Местами будет слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный южный.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-11 градусов тепла.