В Азербайджане определен порядок лечения наркоманов

В Азербайджане лица, которые будут освобождены от уголовной ответственности в связи с наркозависимостью и в отношении которых применены принудительные меры лечения, будут стационарно лечиться в специализированных медучреждениях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в "Правила и порядок применения и условия использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, а также медицинских мер в отношении лиц, больных наркоманией".

Решение вступает в силу со дня начала функционирования медучреждения МВД, где осуществляются принудительные меры медицинского характера в связи наркоманией.

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