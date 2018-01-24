В Азербайджане пресечена реализация некачественной конины - ФОТО

Сотрудниками полиции задержаны лица, которые хотели продать около одной тонны некачественной конины под видом говядины.

Об этом сказали Trend в среду в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, передает Day.Az.

Сотрудники органов внутренних дел осуществили еще одну успешную операцию по предотвращению продажи мясных продуктов неизвестного происхождения, которые угрожали жизни и здоровью людей.

Департамент по борьбе с организованной преступностью МВД получил оперативную информацию о продаже большого количества мяса неизвестного происхождения в Гусарском районе. В результате проведения неотложных мер были задержаны во время продажи одной тонны мяса неизвестного происхождения жители района Рудик Хаквердиев и Мехди Мехдиев.

Образцы мяса были отправлены в лабораторию для проверки. Экспертиза установила, что это мясо старых и больных лошадей, что представляет серьезную угрозу для жизни людей.

Во время осмотра дворовых участков задержанных были обнаружены закопанные части лошади, а также другие важные для дела вещественные доказательства.

Отметим, что собранные по факту материалы были направлены в следственный отдел Главного управления полиции Баку для принятия процессуальных решений.

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