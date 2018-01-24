На автодорогах Азербайджана установлено более 900 видеокамер

На автодорогах Азербайджана с помощью специальных технических средств, имеющих функции фотографирования и видеорегистрации, усилен контроль над дорожной безопасностью.

Об этом начальник Главного управления государственной дорожной полиции генерал-майор полиции Рамиз Зейналов сказал на оперативном совещании, посвященном работе, проведенной в сфере обеспечения дорожной безопасности в 2017 году, и предстоящим задачам.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в среду в пресс-службе МВД.

"В 2017 году на автодорогах республики в целом были установлены 421 радар, 914 видеокамер и 297 систем распознавания номеров", - сказал Зейналов.

По его словам, модернизация материально-технической базы, налаживание услуг в соответствии с госпрограммой "электронное правительство", выявление правонарушений с помощью технических средств создали широкую возможность для применения современных инноваций.

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