Азербайджан лишит гражданства более 200 религиозных экстремистов - ПОДРОБНОСТИ
27 марта 2018 16:21 245
В прошлом году за религиозную экстремистскую деятельность были подготовлены заключения о лишении гражданства Азербайджана 202 лиц.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Подготовленные Государственной миграционной службой заключения были направлены для рассмотрения в суд.
Отметим, что также в 2017 году были изучены 31507 документов, поступивших от физических лиц и различных организаций в связи с установлением принадлежности к гражданству Азербайджана, и с учетом документов, находившихся в производстве с позапрошлого года, было установлено гражданство Азербайджана 27088 человек.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:31 4
В Баку будет солнечно
14:17 1 515
В Азербайджане снова похолодает
13:51 472
В Азербайджане учреждается новая медаль
12:52 663
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
15:31