Азербайджан лишит гражданства более 200 религиозных экстремистов - ПОДРОБНОСТИ

27 марта 2018 16:21

В прошлом году за религиозную экстремистскую деятельность были подготовлены заключения о лишении гражданства Азербайджана 202 лиц.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подготовленные Государственной миграционной службой заключения были направлены для рассмотрения в суд.

Отметим, что также в 2017 году были изучены 31507 документов, поступивших от физических лиц и различных организаций в связи с установлением принадлежности к гражданству Азербайджана, и с учетом документов, находившихся в производстве с позапрошлого года, было установлено гражданство Азербайджана 27088 человек.

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