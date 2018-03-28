В Азербайджане запущен единый номер справочной службы

В Азербайджане запущен в эксплуатацию единый Call-центр службы поддержки "155". Об этом сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, в настоящее время центр обрабатывает запросы граждан на трех языках (на азербайджанском, русском и английском языке) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

"В ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб "109" и "157"", - сказал источник.

В перспективе предусматривается подключение к Call-центру тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

Речь идет о создании централизованной системы, к которой смогут подключиться любые структуры. В идеале, как сказал ранее источник, было бы рационально, чтобы граждане имели возможность обращаться по любым интересующим их вопросам на единый номер. Это могут быть вопросы, касающиеся не только услуг связи, но и водоснабжения, электроснабжения и т.д.

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