Белые шары в небе над Баку: прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерово - ФОТО

Жители Баку сегодня вспоминали жертв трагедии в Кемерово. Страшный инцидент, унесший несколько десятков человеческих жизней, в большинстве - детей, до глубины души потряс азербайджанскую общественность. С самого утра 28 марта к посольству РФ в Азербайджане шли люди, приносили цветы, выражали соболезнования. А ближе к вечеру на приморском бульваре прошла акция, в ходе которой десятки жителей столицы отпустили в небо белые воздушные шары, олицетворяющие невинные души детей, ставших жертвами кемеровской трагедии.

Фото: Салман Рагимли