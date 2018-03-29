На бакинских дорогах появился клоун-водитель - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось изображение водителя, устраивавшего в Баку клоунаду за рулем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, этот водитель на торжествах исполняет роль клоуна. Клоун по имени Ага Пириев, управляя автомобилем, совершил грубое нарушение правил дорожного движения. Он, находясь за рулем, не пристегнул ремень безопасности, нарушил правило остановки - стоянки и маневра. Также водителем были совершены и другие действия, представляющие опасность для участников дорожного движения.

Мало того, этот водитель трижды остановил машину посреди проезжей части, вышел из нее и совершал какие-то гимнастические движения. Якобы, совершив подобные действия, он вызвал интерес у других лиц и рассмешил их. Однако, эти действия со стороны ничуть не кажутся смешными.

Отметим, что данное видео было распространено в соцсетях самим клоуном.

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