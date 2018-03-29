Стало известно, когда в Баку откроется мечеть «Гаджи Джавад»

Строительство мечети "Гаджи Джавад" завершено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, мечеть "Гаджи Джавад" будет открыта в этом году.

Отметим, на основании распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети "Гаджи Джавад", расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига, 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.

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