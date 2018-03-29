Азербайджан становится еще ближе туристам из России

Азербайджан представит свои туристические возможности на VI международном форуме "Большой Урал" в российском Екатеринбурге. Об этом сообщают российские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Туристический форум пройдет 20-21 апреля. Азербайджан выступит в качестве партнера мероприятия.

Участники форума смогут обсудить развитие азербайджанского направления для туристов из РФ, возможности MICE-туризма и пляжного отдыха в Азербайджане.

Кроме того, азербайджанская делегация проведет презентацию возможностей лечебного курорта Нафталан, горнолыжного курорта "Шахдаг" и другие. Азербайджан предложит путешественникам туры по Баку, Абшеронскому полуострову, городам Великого шелкового пути и другим местам.

В азербайджанскую делегацию войдут представители туристических компаний, отелей и курортов.

Ежегодный международный туристский Форум "Большой Урал" - одно из крупнейших событий в области туризма. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше трех тысяч человек из более 28 регионов России и 13 различных стран мира.

В рамках форума состоятся круглые столы, конференции и мастер-классы с участием госорганов курирующих сферу туризма, представителей туркомпаний, сферы гостеприимства и образования. В рамках форума состоится ярмарка Ural Travel Market, где можно будет познакомиться с работами российских ремесленников, а также найти самые интересные варианты для отдыха и путешествий по Большому Уралу.

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