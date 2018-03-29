В Баку накрыли цех, производивший поддельный виски

В результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД мероприятий были задержаны жители Баку Джабир Гасанов и его родственник Дадаш Гасанов, которые незаконно изготавливали алкогольную продукцию под названиями импортируемых в Азербайджан алкогольных напитков,передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в ходе обыска в амбаре, принадлежащем данным лицам на территории поселка Сарай Абшеронского района были обнаружены и изъяты водка "Столичная", "Absolut", виски "Jack Daniels", "Chivas regal", а также спирт неизвестного происхождения, который использовался для изготовления данной алкогольной продукции, большое число акцизных марок, этикеток, крышек и др.

Во время допроса задержанные сказали, что хотели организовать продажу незаконно изготовленных поддельных алкогольных напитков в Баку и в регионах страны. В результате неотложных мер, принятых сотрудниками Главного управления, их действия были пресечены.

Экспертами было установлено, что обнаруженные алкогольные напитки низкого качества, не пригодны к употреблению, представляют серьезную угрозу здоровью людей.

Собранные материалы были направлены в следственный отдел Главного управления.

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