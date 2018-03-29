Минобразования распространило заявление в связи с прогнозируемым сильным ветром - ПОДРОБНОСТИ

29 марта 2018 21:06
Министерство образования Азербайджана распространило заявление в связи прогнозом сильного ветра в Баку и на Абшероне.
 
Как сообщили Day.Az в министерстве, ведомство  призвало учащихся проявить особую бдительность, а родителей детей младших классов - провожать своих детей на занятия.
 
Кроме того, руководителям учебных заведений, функционирующих в Баку и на Абшеронском полуострове, министерство поручило уделить особое внимание соответствующим мерам безопасности.
 
По данным Национального управления гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове с 30 марта до полудня 31 марта погода будет неустойчивой, ожидается сильный (опасный) северо-западный ветер.
 
 

 
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