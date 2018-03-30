Бактрансагентство обратилось к пассажирам в связи ветреной погодой

30 марта 2018 09:13

Бакинское транспортное агентство обратилось к пассажирам в связи ветреной погодой, наблюдающейся в Баку в утренние часы.

Агентство рекомендует пассажирам быть внимательными, находясь в павильонах автобусных остановок.

Также рекомендуется не выходить на проезжую часть дороги на территориях центров транспортного обмена, садится и высаживаться из автобусов только в определенных для этого местах.

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