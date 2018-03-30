Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews
30 марта 2018 10:41 111
30 марта вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Новая эра каспийского сотрудничества, Посол США: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в мире, Секреты карабахского ковра, Международный театральный фестиваль состоится в ближайшее время и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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