SOCAR эвакуировала более тысячи нефтяников - ПРИЧИНА
ПО "Азнефть" азербайджанской госкомпании SOCAR эвакуировало более 1000 работников с морских объектов на Каспии из-за объявленного штормового предупреждения.
Об этом сообщил Trend в пятницу глава по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.
По его словам, с целью усиления мер безопасности в связи с ожидаемым 30 и 31 марта сильным ветром, скорость которого в открытом море временами будет превышать 30 м/с, ПО "Азнефть" направило телефонограммы на все морские месторождения.
"На всех участках были проведены просветительские мероприятия, максимально ограничены работы на открытом воздухе и передвижения транспорта и сотрудников по эстакадам и производственным площадкам платформ, даны указания по приведению в безопасное состояние построек и установок, организовано дежурство. На морских нефтегазодобывающих объектах было оставлено лишь обязательно необходимое количество дежурных. Была проведена эвакуация более тысячи работников с морских платформ судами и вертолетами. Также в качестве ответных мер на возможные чрезвычайные ситуации ведется работа с другими организациями и структурами, ситуация находится на постоянном контроле", - сказал Ахмедов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Баку снова окутал пылевой туман
В Баку пройдет показ фильмов в связи с Днем геноцида азербайджанцев
-
29 Мар. 21:06 30 804
-
29 Мар. 15:18 7 069
-
29 Мар. 20:22 5 019
-
29 Мар. 14:46 4 465
-
29 Мар. 16:05 4 212