В Азербайджане приостановлено движение судов
ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" из-за штормового предупреждения приостановило движение судов на Каспии, сообщил в пятницу глава пресс-службы ЗАО Мехман Мехтиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В соответствии с информацией Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер.
По его словам, в связи со штормовым предупреждением в открытом море "Азербайджанское пароходство" предприняло ряд опережающих мер.
"С целью обеспечения безопасности суда ЗАО временно приостановили плавание. Они стоят в укрытиях на якоре и находятся в режиме ожидания. После улучшения погодных условий движение судов будет восстановлено", - сказал Мехтиев.
Согласно прогнозу, 30 и 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составит 18-23 м/с, с порывами до 25-30 м\с, а местами она будет достигать 32-35 м/с.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Баку снова окутал пылевой туман
В Баку пройдет показ фильмов в связи с Днем геноцида азербайджанцев
-
29 Мар. 21:06 30 797
-
29 Мар. 15:18 7 064
-
29 Мар. 20:22 5 017
-
29 Мар. 14:46 4 463
-
29 Мар. 16:05 4 211