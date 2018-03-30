Как повлиял сильный ветер на работу аэропорта в Баку? - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове. Об этом сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесамански, передает Day.Az.
"Никаких изменений в расписании нет. Мы следим за ситуацией, и если что-то изменится, об этом будет объявлено дополнительно. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме согласно графику", - сказал Кесамански.
По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер. Скорость ветра составит 18-23 метров в секунду, с порывами до 25-30 метров в секунду, а местами порывы ветра будут достигать 32-35 метров в секунду.
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