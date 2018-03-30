Что натворил штормовой ветер в Баку - ФОТО
30 марта 2018 15:14 2 352
В ночь на пятницу в Баку начался ураганный ветер, поваливший по столице десятки деревьев и повредивший крыши домов. По прогнозам метеорологов, он не стихнет еще, как минимум, сутки.
Пользователи Facebook публикуют в соцсети фотографии, на которых можно увидеть последствия сильного ветра в Баку.
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