Что натворил штормовой ветер в Баку - ФОТО

30 марта 2018 15:14

В ночь на пятницу в Баку начался ураганный ветер, поваливший по столице десятки деревьев и повредивший крыши домов. По прогнозам метеорологов, он не стихнет еще, как минимум, сутки.

Пользователи Facebook публикуют в соцсети фотографии, на которых можно увидеть последствия сильного ветра в Баку.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az