Что натворил штормовой ветер в Баку - ФОТО

В ночь на пятницу в Баку начался ураганный ветер, поваливший по столице десятки деревьев и повредивший крыши домов. По прогнозам метеорологов, он не стихнет еще, как минимум, сутки.

Пользователи Facebook публикуют в соцсети фотографии, на которых можно увидеть последствия сильного ветра в Баку.