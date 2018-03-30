Исследовательские работы ученых UNEC - в глобальных научных базах

Исследовательские работы ученых UNEC включены в крупнейшие в мире библиографические и реферативные базы данных Scopus и Web of Science, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, исследовательская работа "Анализ социально-экономического развития посредством интуитивно-лингвистических фаз", написанная доцентом кафедры "Экономика" Ровшаном Акберовым и доцентом кафедры "Международная экономика" Эмином Гарибли, а также работа заместителя директора Международной школы экономики, доцента кафедры "Международня экономика" (английский) UNEC Инары Рзаевой в рамках программы продовольственной безопасности ФАО ООН мониторинг результатов и для представления отчета развитие нечеткой конгнитивной модели изданы в журналах Procedia Computer Science (ISSN 1877-0509 онлайн, 120 (2017), фактор влияния (CiteSCore):1.01), которые входят в информационную базу Scopus.