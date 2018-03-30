В Баку произошло сильное извержение вулкана
Сегодня в Гарадагском районе Баку произошло извержение вулкана "Айрантокен". Об этом сообщил в пятницу Trend заведующий отделом грязевого вулканизма Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев, передает Day.Az.
По словам заведующего отделом, извержение произошло ночью.
Адиль Алиев подчеркнул, что извержение было сильным: "На место события командированы сотрудники Института".
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, извержение вулкана "Айрантокен" произошло вчера в 21:10.
Продлившееся в течение семи минут извержение сопровождалось языками пламени, которые достигали 100-150 метров в высоту.
Брекчия (вулканический выброс) охватил территорию до двух гектар, толщина выбросов изменяется в пределах 0,3-1,2 метра. На вулканической территории появились радиальные трещины.
Отметим, что рядом с вулканом отсутствуют населенные пункты.
В данный момент специалисты минэкологии изучают извержение вулкана и его последствия, проводят соответствующие мониторинги.
Грязевой вулкан "Айрантокен" входит в территорию Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова. Первое извержение вулкана произошло в октябре 1964 года, последнее наблюдалось в 2008 году.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Что натворил штормовой ветер в Баку - ФОТО
-
29 Мар. 21:06 33 065
-
29 Мар. 20:22 5 613
-
09:13 5 377
-
29 Мар. 16:40 4 156
-
29 Мар. 22:57 3 926