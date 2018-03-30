В UNEC состоится трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью

Пятого мая при совместной организационной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта, министерства труда и социальной защиты населения и UNEC состоится трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью проведения ярмарки с участием государственных структур, местных и зарубежных компаний является обеспечение молодежи занятостью, что считается одним из основных приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основным направлением политики главы государства в связи с развитием социальной сферы является обеспечение доступности молодежи с инвалидностью к услугам во всех сферах и создание инклюзивной среды для их полноправного использования. Разработав в стране инклюзивную систему образования соответственно международным нормам, исполняются конкретные программы для ее развития. Утвержденная главой государства "Государственная программа по развитию инклюзивного образования в Азербайджане для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2024 годы" служит обеспечению лиц с ограниченными возможностями на всех ступенях обучения права образования наравне с другими лицами и создание беспрепятственной среды для занятости.

В трудовой ярмарке наряду с UNEC могут принять участие студенты, магистры и выпускники с инвалидностью других высших учебных заведений, отправив CV на адрес mezun@unec.edu.az. После создания электронной базы CV будут представлены в соответствующие министерства, организации и компании.

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