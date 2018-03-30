Синоптики обещают в апреле 29 градусов тепла в Баку

В апреле объем месячных осадков в Азербайджане будет близок к климатической норме, местами несколько превышать ее, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 11-13 градусов тепла (ночью 7-12, местами до 16, днем 13-18, в отдельные дни 24-29 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 23-33 мм).