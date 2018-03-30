Сильный ветер снес остановку - ФОТО
30 марта 2018 19:47 725
В Баку и на Абшеронском полуострове усилившийся с утра ветер создал ряд проблем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в городе Хырдалан на территории "köhnə bazar" ("старого рынка") сильный ветер снес остановку.
В социальных сетях распространено фото с места происшествия.
Отметим, что согласно информации, предоставленной Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 30-го по 31-е марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра будет достигать 18-23, временами - 25-30 м/с.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!