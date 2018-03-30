Сильный ветер снес остановку - ФОТО

В Баку и на Абшеронском полуострове усилившийся с утра ветер создал ряд проблем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в городе Хырдалан на территории "köhnə bazar" ("старого рынка") сильный ветер снес остановку.

В социальных сетях распространено фото с места происшествия.

Отметим, что согласно информации, предоставленной Национальным департаментом гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 30-го по 31-е марта в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра будет достигать 18-23, временами - 25-30 м/с.