Стала известна дата первого пробного экзамена для абитуриентов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 апреля в 18 городах и районах страны проведет первый пробный экзамен для желающих поступить в вузы по I-IV группам специальностей, говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Экзамены пройдут в 49 зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Габале, Барде, Агджабеди, Гекчае, Кюрдамире, Имишли, Ширване, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Запись на участие в экзамене велась по интернету, и регистрацию прошли 23579 абитуриентов.

Пробный экзамен во всех зданиях начнется в 11:00.

Допуск в здания, где будет проходить экзамен, разрешен при наличии у абитуриента оригинала удостоверения личности и листа пропуска на экзамен. Если абитуриенты придут на экзамен только с одним из указанных документов, копией удостоверения личности или удостоверением личности другого лица, они не будут допущены на экзамен.