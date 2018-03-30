Азербайджанец разработал дизайн "автомобиля будущего" - ФОТО
В разработке концептуального купе Genesis Essentia Concept корейской марки Genesis, презентация которой состоялась на днях в Нью-Йоркском автосалоне, принял участие азербайджанец Самир Садыгов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу Садыгова в социальной сети Facebook, где он поделился фотографиями автомобиля.
Известно, что представленный двухдверный концепт Genesis Essentia Concept построен вокруг монокока из углепластика. Также необходимо отметить, что стильная машина получила двери типа "крыло бабочки". Он будет питаться от "нескольких электродвигателей" - аккумуляторная батарея размещена в центральном тоннеле, также не исключено, что каждое колесо автомобиля будет оснащено отдельным электромотором. К сожалению, подробная информация о концепте пока не доступна.
По отзывам, если Genesis Essentia Concept дойдет до конвейера со всеми задумками создателей, то станет не просто автомобилем, а частью городской инфраструктуры, при необходимости обмениваясь информацией всеми известными способами коммуникации или даже заимствуя электроэнергию из источников, которые обнаружатся по пути следования. Одним словом, это "автомобиль будущего".
Отметим, что Самир Садыгов также разработал внедорожник со звучным названием "Танк" для известной американской автомобильной компании Rezvani Motors. Он уже многие годы занимается разработкой автомобилей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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