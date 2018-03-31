На ряде автомагистралей Баку снижена скорость движения - ПОДРОБНОСТИ
31 марта 2018 07:36 176
В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемой в столице, на всех полосах двух автомагистралей Баку - от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта Гейдар Алиев - на 20 км/ч снижена скорость движения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, целью снижения допустимой скорости является обеспечение безопасности движения на дорогах.
БТА рекомендует водителям соблюдать установленный предел скорости на указанных магистралях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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