На ряде автомагистралей Баку снижена скорость движения - ПОДРОБНОСТИ

31 марта 2018 07:36

В связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдаемой в столице, на всех полосах двух автомагистралей Баку - от проспекта Гейдара Алиева до Бузовнинского круга и от Зыхского круга до Международного аэропорта Гейдар Алиев - на 20 км/ч снижена скорость движения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, целью снижения допустимой скорости является обеспечение безопасности движения на дорогах.

БТА рекомендует водителям соблюдать установленный предел скорости на указанных магистралях.

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