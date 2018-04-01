В Баку будет 14 градусов тепла
1 апреля 2018 14:16 175
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В некоторых местах будет слабый туман, ветер юго-западный, порывистый. Ночью ожидается 4-7, днем 9-14 градусов тепла.
В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами усилится.
Ночью 3-8, днем 11-16, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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