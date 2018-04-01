На 1455 избирательных участках в Азербайджане установлены пандусы

1 апреля 2018 17:16

На 1455 избирательных участках в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, установлены пандусы.

Об этом Trend сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az.

Пандусы установлены с целью обеспечения условий для голосования избирателям с физическими недостатками.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

В целом, для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az