На 1455 избирательных участках в Азербайджане установлены пандусы
1 апреля 2018 17:16 175
На 1455 избирательных участках в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, установлены пандусы.
Об этом Trend сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает Day.Az.
Пандусы установлены с целью обеспечения условий для голосования избирателям с физическими недостатками.
Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.
В целом, для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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