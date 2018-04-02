В этой части Баку ограничивается движение транспорта

Движение транспорта на въезде в поселок Локбатан Гарадагского района Баку с улицы 28 мая (въезд под железнодородным мостом) будет временно ограничено в связи с проводимыми ремонтно-строительными работами.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в Госагентстве автомобильных дорог.

В сообщаении госагентства отмечается, что водители могут воспользоваться альтернативным путем и въезжать в поселок со стороны улицы Наримана Нариманова.

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