В Азербайджане задержали группу нелегальных мигрантов - Спецоперация СГБ и Миграционной службы

Государственная миграционная служба Азербайджана задержала гражданина Марокко и гражданина Камеруна. Также во время мер, проведенных совместно со Службой государственной безопасности (СГБ) против незаконной миграции, были задержаны восемь граждан Непала. Об этом говорится в сообщении миграционной службы, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время расследования было установлено, что граждане Марокко и Непала нарушили правила пребывания и проживания на территории Азербайджана.

Гражданам Непала их же соотечественник Параджули Ситарам обещал высокую зарплату в Азербайджане, но их обманули, они были привезены в Азербайджана и стали незаконными мигрантами.

Параджули Ситарам в административном порядке был выдворен Государственной миграционной службой за пределы Азербайджана за ранее совершенные незаконные деяния.

Кроме того, было установлено, что гражданин Камеруна, задержанный за незаконное проживание на территории страны, ранее был студентом в Азербайджане. Ему было выдано разрешение на временное проживание в связи с очным обучением, но потом, несмотря на аннулирование разрешения, он отказался покидать территорию Азербайджана.

Проводятся соответствующие меры по выдворению названных иностранцев за пределы Азербайджана.

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