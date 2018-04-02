Стали известны результаты экзамена в медрезидентуру - ПОДРОБНОСТИ

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзамена по приему в резидентуру, в ходе которого оценивались знания по базовым предметам. Об этом говорится в сообщении центра, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Каждый кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте ГЭЦ. Также результаты экзамена можно узнать, отправив "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Из 1092 кандидатов 17 человек на экзамен не явились, один был отстранен от экзамена за нарушение правил, 631 кандидат выполнил условия первого тура, набрав 40 и более баллов, и допущен ко второму туру. Из 100 возможных баллов самый высокий показатель - 84 балла.

Отметим, что экзамен по оценке знаний по предметам специальности для приемы в резидентуру пройдет 8 июля.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook