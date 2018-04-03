Центр раннего развития детей SMART OWL: Формируя специалистов будущего - ФОТО - ВИДЕО

Ранее мы уже писали о недавно открывшемся в Баку передовом Центре раннего развития детей Smart Owl. Педагогический коллектив и руководство этого Центра не перестает удивлять все новыми проектами, способствующими развитию у детей интереса к науке, технологиям, инженерии и искусству. Просматривая Фейсбук страницу данного Центра, можно увидеть, сколько различных полезных и интересных идей здесь реализуется.

(https://www.facebook.com/detskiysentrrazvitiya/)

Сегодня динамично развивающиеся технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности человека: интегрированные интеллектуальные системы управления зданиями, интерактивные художественные выставки, виртуальные боты-собеседники и многое другое. Неудивительно, что обучать азам программирования и роботостроения необходимо с раннего школьного возраста. И усиленная интеграция дополнительного технического образования в итоге даст толчок к формированию большего количества технических специалистов высокого уровня в будущем.

Центр Smart Owl создает мотивирующую, увлекательную образовательную среду для высококачественного технического развития детей, что позволяет с легкостью осваивать основные технические законы и понятия. Программа робототехнических занятий построена так, чтобы заинтересовать любого ребенка.

Занятия робототехникой в Центре SMART OWL помогают формировать и развивать у детей навыки критического и творческого мышления, решения задач, умения работать в команде, вести дискуссию, находить единое решение в спорной ситуации, расширяют кругозор в сфере таких дисциплин, как информатика, математика, физика, химия, инженерия.

С помощью межпредметной проектной деятельности, включающей проектирование, конструирование и программирование робототехнических моделей, ученики начинают понимать, как соотносятся реальная жизнь и абстрактные научные теории и факты, учатся определять проблемы, работать сообща, находя уникальные решения и каждый урок совершая новые захватывающие открытия.

Очередной проект группы робототехников в Центре SMART OWL был посвящен авиации и аэродинамике. Один из уроков дети изучали строение самолетов, общие принципы полета, что такое аэродинамическая сила, историю создания летательных аппаратов. Ученики, используя образовательные конструкторы LEGO, сами создавали различные модели спортивных, пассажирских и транспортных самолетов, запускали мини-вертолеты и наблюдали за их полетами.

Ребята из более старшей возрастной группы изучают летательные аппараты на более совершенных высокоточных копиях реальных самолетов и вертолетов, которые они сами же создают из конструкторов.

Но самым интересным и удивительным для них было посещение ангара технического обслуживания Silk Way Technics.

Эта тематическая экскурсия стала возможной, благодаря позитивному отклику руководства концерна "Azerbaijan Airlines", на обращение детского Центра раннего развития Smart Owl с просьбой воочию продемонстрировать детям, как происходит ремонт и обслуживание самолетов.

Посещение самой крупной воздушной гавани страны впечатлило юных робототехников Центра SMARTOWL. Восторженные взоры детей были устремлены на поражающие великолепием и красотой величайшие технические создания человечества. Яркие положительные эмоции, завораживающие сцены, скрытой от глаз обывателя жизни аэропорта, навсегда останутся в памяти детей.

Ребята узнали много интересного о самолетах и пообщались с людьми, одной из самых ответственных, но романтичных профессий, увидели что из себя представляют реактивные двигатели, как они устроены, насколько великолепны крылья этих аэробусов, как выглядят и функционируют настоящие шасси, поднялись на борт самолета. Наставники в ходе этой удивительной экскурсии уже на реальном примере рассказывали детям о назначении различных систем и узлов воздушных судов.

Не удивительно, если некоторые дети может быть уже задумались связать свое будущее с авиацией. Кто-то из них станет пилотом, а кто-то может конструктором. Но какую бы другую профессию они ни выбрали бы в будущем, они на всю жизнь запомнят эту удивительную, завораживающую великолепную картину экскурсии, участниками которой они стали. Не сомневаемся, что это оставит неизгладимый отпечаток на их жизненном пути. Любовь к науке, технике, изобретательству, которая прививается детям в Центре Smart Owl, будет залогом их успеха во всех начинаниях их будущего жизненного пути, и мы более чем уверены, что это поможет им стать непревзойденными специалистами любых областей и достойными гражданами будущего независимого и успешного Азербайджана.

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