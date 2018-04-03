В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

В двух районах Баку и в Абшеронском районе сегодня будут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с устранением аварии, произошедшей на магистральном водопроводе, проходящем через поселок Расулзаде, 3 апреля перебои в подаче питьевой воды будут в Бинагадинском и Насиминском районах Баку, а также в Абшеронском районе.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за возникшие временные неудобства.

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