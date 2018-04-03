В этих районах Баку будут перебои в подаче воды

3 апреля 2018 10:25

В двух районах Баку и в Абшеронском районе сегодня будут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с устранением аварии, произошедшей на магистральном водопроводе, проходящем через поселок Расулзаде, 3 апреля перебои в подаче питьевой воды будут в Бинагадинском и Насиминском районах Баку, а также в Абшеронском районе.

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за возникшие временные неудобства.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az