Хорошая новость от минналогов для азербайджанских студентов - ФОТО
3 апреля 2018 12:06 268
Для азербайджанских студентов будут созданы возможности для прохождения производственной практики в министерстве по налогам Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это следует из меморандума о сотрудничестве, подписанного во вторник в Баку между министерствами по налогам и образования. Меморандум подписали заместитель министра по налогам Сахиб Алекберов и заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.
В мероприятии по подписанию меморандума также приняли участие руководитель исполнительного комитета группы SABAH Шахин Сеидзаде, ректоры высших учебных заведений, представители двух министерств, а также студенты.
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