Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд - ФОТО

Новая рекламная кампания французского бренда Chanel, в которой снялась несовершеннолетняя дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фотографиях, сделанных креативным директором модного дома Карлом Лагерфельдом, 16-летняя Кайа Джербер лежит на диване в апартаментах Коко Шанель в Париже. Гербер, одетая в твидовое платье, держит в руках сумку из того же материала стоимостью четыре тысячи долларов из новой коллекции аксессуаров Chanel весна-лето 2018.

Снимки вызвали возмущение пользователей Facebook. Некоторые посчитали девушку слишком молодой, а наряд чересчур откровенным для ее возраста. "Нет сомнений в том, что она красивая молодая леди... Слишком молодая и слишком откровенно одетая для своих 16 лет", - прокомментировал один из них.

Другие одобрили съемку, призывая недовольных "остыть".

В январе стало известно, что Карл Лагерфельд создаст коллекцию одежды совместно с дочерью Синди Кроуфорд. В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения.

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